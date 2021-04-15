Сахиба Гафарова подняла вопрос невыдачи Арменией карт минных полей в МПА СНГ

"Международные организации и структуры должны воздействовать на Армению в этом вопросе"

"Одним из важных направлений противодействия насильственного экстремизма является урегулирование вооруженных конфликтов, с чем и столкнулся Азербайджан в ходе освобождения своих территорий в прошлом году. На фоне пандемии, когда все страны мира стали объединяться в поисках выхода из сложившейся ситуации, Армения вновь предприняла военные провокации против Азербайджана. Была попытка захвата новых территорий. В зону уже бывшего вооруженного конфликта стали стекаться террористы с разных точек мира. В основном, это этнические армяне Сирии, Ливана и европейских государств". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова во время заседания в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

Председатель Милли Меджлиса подняла вопрос невыдачи карт минных полей на освобожденных территориях и призвала страны оказать воздействие на Армению в этом вопросе: "В настоящее время проводятся работы по разминированию, в процессе которых гибнут люди. Этих смертей могло бы и не быть, если бы Армения предоставила карты минных полей, что она и должна сделать в соответствии с международным правом. Вынуждена заявить, что международные организации и структуры должны воздействовать на Армению".

Гафарова отметила, что в течение 44-дневной Отечественной войны Азербайджан дал достойный отпор. Она подчеркнула особую роль России в восстановлении территориальной целостности Азербайджана: "Нагорно-Карабахский конфликт уже урегулирован. Здесь хотелось бы подчеркнуть особую роль России, при участии которой было подписано мирное соглашение от 10 ноября".

Комментируя вклад Азербайджана в борьбу с коронавирусной инфекцией, председатель Милли Меджлиса обратила внимание участников ассамблеи на то, что с первых дней пандемии Азербайджан выступил в авангарде борьбы с коронавирусной инфекцией: "Наша страна оказала финансовую помощь ВОЗ в размере 10 млн долларов и гуманитарную поддержку в виде различных средств предотвращения COVID-19 более 30 странам. Также по инициативе Азербайджана состоялась специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом".