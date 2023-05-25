Саджад Карим: В разминировании территорий Азербайджана наблюдается огромный прогресс

В разминировании освобожденных территорий Азербайджана наблюдается огромный прогресс.

В разминировании освобожденных территорий Азербайджана наблюдается огромный прогресс.

Как сообщает Report, об этом Исполнительный директор компании Haider Global BVBA (Соединенное Королевство) Саджад Карим заявил журналистам в Агдаме.

Он отметил, что самый первый его визит на освобожденные земли состоялся почти сразу после завершения второй карабахской войны, когда работы по разминированию только начинались: "Сегодня я вижу огромный прогресс в разминировании".

По его словам, развитие и полное восстановление освобожденных территорий Азербайджана без завершения процесса разминирования невозможно.

"Реальная работа происходит тут каждый день", - заявил Саджад Карим.