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Саджад Карим: В разминировании территорий Азербайджана наблюдается огромный прогресс

Саджад Карим: В разминировании территорий Азербайджана наблюдается огромный прогресс В разминировании освобожденных территорий Азербайджана наблюдается огромный прогресс.
Карабах
25 мая 2023 г. 17:01
Саджад Карим: В разминировании территорий Азербайджана наблюдается огромный прогресс

В разминировании освобожденных территорий Азербайджана наблюдается огромный прогресс.

Как сообщает Report, об этом Исполнительный директор компании Haider Global BVBA (Соединенное Королевство) Саджад Карим заявил журналистам в Агдаме.

Он отметил, что самый первый его визит на освобожденные земли состоялся почти сразу после завершения второй карабахской войны, когда работы по разминированию только начинались: "Сегодня я вижу огромный прогресс в разминировании".

По его словам, развитие и полное восстановление освобожденных территорий Азербайджана без завершения процесса разминирования невозможно.

"Реальная работа происходит тут каждый день", - заявил Саджад Карим.

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