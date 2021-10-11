МИД Румынии: Наши компании заинтересованы принять участие в процессе восстановления Карабаха

Если румынские компании будут приглашены принять участие в процессе реконструкции и развития Карабаха, это, без сомнения, вызовет у них большой интерес

Если румынские компании будут приглашены принять участие в процессе реконструкции и развития Карабаха, это, без сомнения, вызовет у них большой интерес.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Румынии.

“Мы уверены, что эта тема [участие румынских компаний в реконструкции Карабаха] будет включена в повестку дня наших будущих двусторонних контактов с Азербайджаном”, - добавили в министерстве.

В МИД Румынии также подчеркнули впечатляющий потенциал Карабаха: ”Мы внимательно следим за усилиями по восстановлению, предпринимаемыми правительством Азербайджана в этом вопросе”, - отметили в министерстве.

“Нам известно, что правительство Азербайджана проводит комплексную оценку ущерба и потребностей в реконструкции, и полученные результаты были бы чрезвычайно полезны”, - заключили в МИД.