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Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме разгромленную армянами Аллею шехидов

Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме разгромленную армянами Аллею шехидов В поездке руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов сопровождает Хикмет Гаджиев
Карабах
13 марта 2021 г. 15:16
Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме разгромленную армянами Аллею шехидов

По поручению президента Азербайджана группа руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов находятся в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как передает Report, они посетили II Аллею шехидов Узундере, разрушенную армянскими вандалами во время оккупации.

В поездке руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Поездка продолжается.

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Версия на английском языке Media, NGO leaders visit Alley of Martyrs destroyed by Armenians in Aghdam
Версия на азербайджанском языке Media və QHT rəhbərləri Ağdamda ermənilərin dağıtdıqları Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

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