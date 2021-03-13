Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме разгромленную армянами Аллею шехидов

В поездке руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов сопровождает Хикмет Гаджиев

По поручению президента Азербайджана группа руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов находятся в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как передает Report, они посетили II Аллею шехидов Узундере, разрушенную армянскими вандалами во время оккупации.

В поездке руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Поездка продолжается.