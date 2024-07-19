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Джафаров: В этом году в Зангилане будут готовы квартиры для заселения 104 семей

Джафаров: В этом году в Зангилане будут готовы квартиры для заселения 104 семей В этом году в городе Зангилан планируется подготовить квартиры для заселения 104 семей.
Карабах
19 июля 2024 г. 18:44
Джафаров: В этом году в Зангилане будут готовы квартиры для заселения 104 семей

В этом году в городе Зангилан планируется подготовить квартиры для заселения 104 семей.

Как передает сотрудник Report из Зангилана, об этом журналистам сообщил исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Новрас Джафаров.

По его словам, генплан города Зангилан подготовлен швейцарской компанией SA Partners по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

Новрас Джафаров также рассказал о жилых домах, предназначенных для переселения семей в Зангилан: "В Зангилане под строительные работы запланировано около 333 гектаров. В настоящее время в первом жилом квартале начато строительство 8 двухэтажных и 4 трехэтажных домов типа таунхаус".

После брифинга в Зангиланском районе был организован визит журналистов в первый жилой комплекс.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNövrəs Cəfərov: Bu ilin sonuna qədər Zəngilan şəhərində 104 ailənin məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur

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