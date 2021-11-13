Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой

Совершенную армянским экстремистом провокацию, произошедшую под городом Шушой, необходимо осудить должным образом.

Совершенную армянским экстремистом провокацию, произошедшую под городом Шушой, необходимо осудить должным образом.

Как передает Report, об этом сказал сегодня директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции в Шуше.

"Армянский экстремист, бросивший гранату в сторону азербайджанских военнослужащих, задержан российскими миротворцами", - сказал он, отметив, что виновников нужно наказать.

По его словам, карабахский конфликт завершился, и ни у кого нет сомнения в том, что Карабах является азербайджанской землей.

"В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Сейчас необходимо начать процедуры по делимитации и демаркации границ между двумя сторонами. Другие страны бывшего союза решили этот вопрос, кроме Азербайджана. Поскольку его земли на протяжении почти 30 лет находились в оккупации", - подчеркнул он.