О нас
Report Georgia
Аудио новости

Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой

Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой Совершенную армянским экстремистом провокацию, произошедшую под городом Шушой, необходимо осудить должным образом.
Карабах
13 ноября 2021 г. 15:12
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Сергей Марков

Совершенную армянским экстремистом провокацию, произошедшую под городом Шушой, необходимо осудить должным образом.

Как передает Report, об этом сказал сегодня директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции в Шуше.

"Армянский экстремист, бросивший гранату в сторону азербайджанских военнослужащих, задержан российскими миротворцами", - сказал он, отметив, что виновников нужно наказать.

По его словам, карабахский конфликт завершился, и ни у кого нет сомнения в том, что Карабах является азербайджанской землей.

"В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Сейчас необходимо начать процедуры по делимитации и демаркации границ между двумя сторонами. Другие страны бывшего союза решили этот вопрос, кроме Азербайджана. Поскольку его земли на протяжении почти 30 лет находились в оккупации", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: "Ermənistanın Şuşa yaxınlığındakı təxribatı pislənməlidir"
Версия на английском языке Russian expert says 'necessary' to condemn Armenian provocation near Shusha

Самое читаемое

Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
В Джабраиле занимающийся сельскохозяйственной деятельностью мужчина подорвался на мине
В Джабраиле занимающийся сельскохозяйственной деятельностью мужчина подорвался на мине
7 ноября 2021 г. 18:03
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
10 ноября 2021 г. 22:43
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м
10 ноября 2021 г. 23:08
В мечети Юхары Говхар Ага совершен намаз
ВидеоВ мечети Юхары Говхар Ага совершен намаз
8 ноября 2021 г. 08:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi