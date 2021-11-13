О нас
Report Georgia
Аудио новости

Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под городом Шуша

Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под городом Шуша Совершенную армянским экстремистом провокацию, произошедшую под городом Шуша, необходимо осудить должным образом.
Карабах
13 ноября 2021 г. 15:12
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под городом Шуша
Сергей Марков

Совершенную армянским экстремистом провокацию, произошедшую под городом Шуша, необходимо осудить должным образом.

Как передает Report, об этом сказал сегодня директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции в городе Шуша.

"Армянский экстремист, бросивший гранату в сторону азербайджанских военнослужащих, задержан российскими миротворцами", - сказал он, отметив, что виновников нужно наказать.

По его словам, карабахский конфликт завершился, и ни у кого нет сомнения в том, что Карабах является азербайджанской землей.

"В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Сейчас необходимо начать процедуры по делимитации и демаркации границ между двумя сторонами. Другие страны бывшего союза решили эти вопросы, кроме Азербайджана. Поскольку его земли на протяжении почти 30 лет находились в оккупации", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russian expert says 'necessary' to condemn Armenian provocation near Shusha

Самое важное

Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под городом Шуша
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под городом Шуша
13 ноября 2021 г. 15:12
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
13 ноября 2021 г. 11:57
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
12 ноября 2021 г. 15:41
Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
10 ноября 2021 г. 17:07
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
10 ноября 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi