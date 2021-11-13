Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под городом Шуша

Совершенную армянским экстремистом провокацию, произошедшую под городом Шуша, необходимо осудить должным образом.
Как передает Report, об этом сказал сегодня директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции в городе Шуша.
"Армянский экстремист, бросивший гранату в сторону азербайджанских военнослужащих, задержан российскими миротворцами", - сказал он, отметив, что виновников нужно наказать.
По его словам, карабахский конфликт завершился, и ни у кого нет сомнения в том, что Карабах является азербайджанской землей.
"В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Сейчас необходимо начать процедуры по делимитации и демаркации границ между двумя сторонами. Другие страны бывшего союза решили эти вопросы, кроме Азербайджана. Поскольку его земли на протяжении почти 30 лет находились в оккупации", - подчеркнул он.