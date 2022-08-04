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Российский эксперт: Пашинян пытается сорвать мирные переговоры

Российский эксперт: Пашинян пытается сорвать мирные переговоры Все, что сейчас происходит в Карабахе, - это предупредительный шаг со стороны Азербайджана, который сделан в ответ на многочисленные обстрелы армян, а также на попытку премьер-министра Армении Никола Пашиняна сорвать мирные переговоры путем их затягивания
Карабах
4 августа 2022 г. 14:46
Российский эксперт: Пашинян пытается сорвать мирные переговоры

Все, что сейчас происходит в Карабахе, - это предупредительный шаг со стороны Азербайджана, который сделан в ответ на многочисленные обстрелы армян, а также на попытку премьер-министра Армении Никола Пашиняна сорвать мирные переговоры путем их затягивания.

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Алексей Фененко.

"Происходящее - знак того, что следующие 20 лет Азербайджан ждать не собирается", - заявил он.

Эксперт отметил, что в возникшей ситуации российская сторона остается нейтральной. "Россия останется нейтральной. Надежда армян, что Россия "прибежит спасать" не состоятельна. Так что лучше им и не мечтать о реванше, а пойти на мирные переговоры", - заключил политолог.

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Версия на английском языке Russian expert: Pashinyan is trying to disrupt peace talks

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