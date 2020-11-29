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Родные армянских солдат хотят вернуть своих детей из Карабаха

Родные армянских солдат хотят вернуть своих детей из Карабаха Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян во время встречи с родителями солдат срочной службы заявил, что их детей невозможно перевести в республику.
Карабах
29 ноября 2020 г. 07:20
Родные армянских солдат хотят вернуть своих детей из Карабаха

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян во время встречи с родителями солдат срочной службы заявил, что их детей невозможно перевести в республику.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил один из родителей солдат-срочников, участвовавших во встрече.

"Невозможно, чтобы армия пришла оттуда, могут предоставить 10-дневный отпуск воевавшим ребятам, заменив их здешними срочниками. Следовательно наше требование не было удовлетворено. Мы спросили, гарантируют ли они хотя бы то, что диверсии не будет, наших детей не возьмут в плен, сказали, что да, они на 100 процентов уверены в безопасности", - сказал он.

Родители даже предложили крайнюю меру: вернуть детей в Армению собственными силами, но министр возразил им.

"Мы сказали, что даже готовы сидеть 9-10 лет, лишь бы поехать и привезти детей, он сказал: "тем хуже для вас", - добавил участник акции.

Отметим, что с 5 участниками акций министр встретится также сегодня.

Напомним, что накануне они встречались с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который довольно жестко отреагировал на их требования.

Родители представили требование премьер-министру, дав ему два дня для решения их проблемы, заявив, что в противном случае они пойдут на крайние меры.

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