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РИА Новости удалил вызвавшее недовольство общественности и МИД Азербайджана интервью

РИА Новости удалил вызвавшее недовольство общественности и МИД Азербайджана интервью Российское информационное агентство "РИА Новости", доступ к сайту которого заблокирован на территории Азербайджана, удалило публикации с заявлениями так называемых «властей» несуществующей НКР.
Карабах
10 июня 2022 г. 12:40
РИА Новости удалил вызвавшее недовольство общественности и МИД Азербайджана интервью

Российское информационное агентство "РИА Новости", доступ к сайту которого заблокирован на территории Азербайджана, удалило публикации с заявлениями так называемых "властей" несуществующей НКР.

Как сообщает российское бюро Report, ранее активные ссылки на эти материалы выдают ошибку и сообщают, что такой страницы не существует.

Опубликованное этим агентством расширенное интервью с "госминистром" карабахских сепаратистов Артаком Бегларяном вызвало широкий негативный резонанс среди азербайджанской общественности.

После публикации министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что эти материалы "РИА Новости" противоречат положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией и Декларации о союзническом взаимодействии.

"Распространение РИА Новости информации, выступающей против территориальной целостности Азербайджана и пропагандирующей сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление",— заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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Версия на английском языке ФотоRIA Novosti removes interview causing dissatisfaction of Azerbaijani public, foreign ministry
Версия на азербайджанском языке “RİA Novosti” Azərbaycan ictimaiyyətinin və XİN-in narazılığına səbəb olmuş müsahibəni silib - FOTO

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