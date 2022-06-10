РИА Новости удалил вызвавшее недовольство общественности и МИД Азербайджана интервью

Российское информационное агентство "РИА Новости", доступ к сайту которого заблокирован на территории Азербайджана, удалило публикации с заявлениями так называемых «властей» несуществующей НКР.

Российское информационное агентство "РИА Новости", доступ к сайту которого заблокирован на территории Азербайджана, удалило публикации с заявлениями так называемых "властей" несуществующей НКР.

Как сообщает российское бюро Report, ранее активные ссылки на эти материалы выдают ошибку и сообщают, что такой страницы не существует.

Опубликованное этим агентством расширенное интервью с "госминистром" карабахских сепаратистов Артаком Бегларяном вызвало широкий негативный резонанс среди азербайджанской общественности.

После публикации министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что эти материалы "РИА Новости" противоречат положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией и Декларации о союзническом взаимодействии.

"Распространение РИА Новости информации, выступающей против территориальной целостности Азербайджана и пропагандирующей сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление",— заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.