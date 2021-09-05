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Репортаж из первого международного аэропорта Карабаха

Репортаж из первого международного аэропорта Карабаха В Физули продолжается строительство первого международного аэропорта Карабаха.
Карабах
5 сентября 2021 г. 16:22
Репортаж из первого международного аэропорта Карабаха

В Физули продолжается строительство первого международного аэропорта Карабаха.

Как передает командированный в Физули корреспондент Report, в настоящее время ведутся последние работы.

Сегодня крупнейший пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Airbus A340-500 совершил тестовый рейс из Баку в Физулинский международный аэропорт. Кроме того, в аэропорту также приземлился один из крупнейших грузовых самолетов авиакомпании Silk Way. Впервые воздушным путем грузы в Карабах были доставлены именно на этом самолете.

Отметим, что длина взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в Физули составляет 3 000 метров, а ширина – 60 метров. Она полностью оборудована системами посадки и навигации по приборам, освещением, первичными и вторичными радиолокационными системами для обеспечения безопасности полетов в соответствии со всеми требованиями ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любые типы самолетов. Площадь перрона аэропорта составляет 60 000 квадратных метров.

Завершено строительство вышки управления воздушным движением (УВД), оснащенной автоматизированными системами.

Основные трансформаторные подстанции и линии электропередачи также готовы к электроснабжению комплекса. Завершено строительство котельной и других вспомогательных зданий.

Перед пассажирским вокзалом, который будет сдан в эксплуатацию в конце сентября, построена парковка на 150 машин. Также на окрестных территориях ведутся работы по озеленению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın ilk beynəlxalq hava limanından reportaj

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