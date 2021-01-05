Растет число найденных в Карабахе тел армянских военнослужащих

В результате обысков в Гадрутском и Джебраильском районах были обнаружены тела еще 9 армян

В результате обысков в Гадрутском и Джебраильском районах были обнаружены тела еще 9 армян.

Как передает Report, об этом пишет армянская пресса.

По информации, таким образом число обнаруженных тел армянских военнослужащих в Карабахе достигло 1 175.

Отмечается, что поисковые работы ведутся в Талышском, Гадрутском, Физулинском и других районах.

Следует отметить, что родители армянских военнослужащих, пропавших без вести в карабахской войне, неоднократно выражали протест перед соответствующими государственными органами в Армении, а также проводили встречи с государственными чиновниками и требовали разыскать своих детей.