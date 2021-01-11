Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется

"Трехсторонее соглашение по Карабаху последовательно реализуется"

Трехсторонее соглашение по Карабаху последовательно реализуется.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Москве.

Президент России заявил, что признателен Алиеву и Пашиняну за приезд в Москву для обсуждения Карабаха, что "Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Баку и Ереваном".

Он отметил, что созданы предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Карабахе.

"Сегодня надо наметить следующие шаги по урегулированию в Карабахе, включая миротворцев, демаркационные линии", - подчеркнул Путин.