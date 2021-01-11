Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется

Трехсторонее соглашение по Карабаху последовательно реализуется.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Москве.
Президент России заявил, что признателен Алиеву и Пашиняну за приезд в Москву для обсуждения Карабаха, что "Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Баку и Ереваном".
Он отметил, что созданы предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Карабахе.
"Сегодня надо наметить следующие шаги по урегулированию в Карабахе, включая миротворцев, демаркационные линии", - подчеркнул Путин.