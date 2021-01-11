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Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется

Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется "Трехсторонее соглашение по Карабаху последовательно реализуется"
Карабах
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11 января 2021 г. 15:23
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Владимир Путин
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Трехсторонее соглашение по Карабаху последовательно реализуется.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Москве.

Президент России заявил, что признателен Алиеву и Пашиняну за приезд в Москву для обсуждения Карабаха, что "Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Баку и Ереваном".

Он отметил, что созданы предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Карабахе.

"Сегодня надо наметить следующие шаги по урегулированию в Карабахе, включая миротворцев, демаркационные линии", - подчеркнул Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Qarabağla bağlı razılaşma ardıcıl olaraq həyata keçirilir”
Версия на английском языке Putin: Karabakh agreement is consistently implemented

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