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Путин проинформировал Эрдогана об итогах Московской встречи

Путин проинформировал Эрдогана об итогах Московской встречи Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом
Карабах
13 января 2021 г. 16:27
Путин проинформировал Эрдогана об итогах Московской встречи

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает российское бюро Report, Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года.

"Подчёркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей. С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении.

Со своей стороны, Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов", - отмечает пресс-служба Кремля.

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