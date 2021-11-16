Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на азербайджано-армянской границе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на азербайджано-армянской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет", - говорится в сообщении.