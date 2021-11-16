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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на азербайджано-армянской границе

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на азербайджано-армянской границе Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе.
Карабах
16 ноября 2021 г. 21:40
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на азербайджано-армянской границе
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на азербайджано-армянской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətlə bağlı Putinə zəng edib

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