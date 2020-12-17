Президент РФ надеется, что нарушения режима прекращения огня в Карабахе больше не будет

"Надеюсь, что единичный случай нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе так и останется единичным"

"Надеюсь, что единичный случай нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе так и останется единичным".

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, соглашение от 9 ноября по Карабаху крайне важно, потому что оно прекратило кровопролитие: "Люди перестали гибнуть. Это принципиальная вещь, самая главная задача, которую мы решили. Это принципиальная вещь, самая главная задача, которую мы решили. И из-за того, что вооруженные силы встали там, где стояли, возникли определенные сложности инфраструктурного характера и для азербайджанской и для армянской стороны, но с этим необходимо разбираться спокойно в ходе переговорного процесса, потому что это трехсторонне заявление дает для этого все возможности. Так как там заявлено о том, что после достижения перемирия, следующим этапом должна быть полная нормализация отношений в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурного потенциала. Это касается и Нахчывана, и сообщения между югом и севером Армении".

Касательно вопроса о возможном увеличении числа российских миротворцев, Путин подчеркнул: "Это возможно, но только при договоренности со сторонами, в том числе с азербайджанской стороной...Это вопрос чисто техниеского характера, если все придут выводу о том, что это нужно, то мы это сделаем, а если нет, то не будем".