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Президент РФ надеется, что нарушения режима прекращения огня в Карабахе больше не будет

Президент РФ надеется, что нарушения режима прекращения огня в Карабахе больше не будет "Надеюсь, что единичный случай нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе так и останется единичным"
Карабах
17 декабря 2020 г. 16:46
Президент РФ надеется, что нарушения режима прекращения огня в Карабахе больше не будет

"Надеюсь, что единичный случай нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе так и останется единичным".

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, соглашение от 9 ноября по Карабаху крайне важно, потому что оно прекратило кровопролитие: "Люди перестали гибнуть. Это принципиальная вещь, самая главная задача, которую мы решили. Это принципиальная вещь, самая главная задача, которую мы решили. И из-за того, что вооруженные силы встали там, где стояли, возникли определенные сложности инфраструктурного характера и для азербайджанской и для армянской стороны, но с этим необходимо разбираться спокойно в ходе переговорного процесса, потому что это трехсторонне заявление дает для этого все возможности. Так как там заявлено о том, что после достижения перемирия, следующим этапом должна быть полная нормализация отношений в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурного потенциала. Это касается и Нахчывана, и сообщения между югом и севером Армении".

Касательно вопроса о возможном увеличении числа российских миротворцев, Путин подчеркнул: "Это возможно, но только при договоренности со сторонами, в том числе с азербайджанской стороной...Это вопрос чисто техниеского характера, если все придут выводу о том, что это нужно, то мы это сделаем, а если нет, то не будем".

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