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Путин и Пашинян обсудили реализацию заявлений по Карабаху

Путин и Пашинян обсудили реализацию заявлений по Карабаху Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Карабах
24 июня 2021 г. 18:13
Путин и Пашинян обсудили реализацию заявлений по Карабаху
Никол Пашинян и Владимир Путин

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что В. Путин поздравил Н. Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в парламент Армении и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства.

“В ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху подчёркнута важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе”, - говорится в сообщении Кремля.

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