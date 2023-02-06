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Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений

Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений Худаферинский мост, находящийся в Джабраильском районе, - один из самых впечатляющих сооружений подобного рода в мире с древней историей.
Карабах
6 февраля 2023 г. 13:28
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений

Худаферинский мост, находящийся в Джабраильском районе, - один из самых впечатляющих сооружений подобного рода в мире с древней историей.

Об этом Report заявил путешественник из США Кристиан Флешер (Christian Fleischer), находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе международной группы путешественников из 11 стран.

По его словам, это его первая поездка в Карабах.

"Я уже бывал в Азербайджане однажды, моя первая поездка была очень запоминающейся. И я решил еще раз посетить вашу страну, в том числе, побывать на освобожденных от оккупации территориях", - сказал он.

Путешественник подчеркнул, что ему очень интересно находиться здесь, любоваться Худаферинским мостом, так как в США нет настолько древних исторических памятников. "Мне также было интересно наблюдать территорию Ирана на другой стороне реки Араз", - сказал он.

"Я видел многие мосты и реки по всему миру, но Худаферинский - один из самых запоминающихся",- отметил он.

К.Флешер выразил надежду на то, что он побывает на этих территориях еще раз.

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Версия на английском языке Traveler from US: Khudafarin bridge one of most impressive structures
Версия на азербайджанском языке Amerikalı səyahətçi: “Xudafərin körpüsü ən çox təəssürat doğuran tikililərdən biridir”

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