Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений

Худаферинский мост, находящийся в Джабраильском районе, - один из самых впечатляющих сооружений подобного рода в мире с древней историей.

Худаферинский мост, находящийся в Джабраильском районе, - один из самых впечатляющих сооружений подобного рода в мире с древней историей.

Об этом Report заявил путешественник из США Кристиан Флешер (Christian Fleischer), находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе международной группы путешественников из 11 стран.

По его словам, это его первая поездка в Карабах.

"Я уже бывал в Азербайджане однажды, моя первая поездка была очень запоминающейся. И я решил еще раз посетить вашу страну, в том числе, побывать на освобожденных от оккупации территориях", - сказал он.

Путешественник подчеркнул, что ему очень интересно находиться здесь, любоваться Худаферинским мостом, так как в США нет настолько древних исторических памятников. "Мне также было интересно наблюдать территорию Ирана на другой стороне реки Араз", - сказал он.

"Я видел многие мосты и реки по всему миру, но Худаферинский - один из самых запоминающихся",- отметил он.

К.Флешер выразил надежду на то, что он побывает на этих территориях еще раз.