Проживающие в Нью-Йорке азербайджанцы провели мирную акцию перед штаб-квартирой ООН

Проживающие в Нью-Йорке азербайджанцы провели акцию перед штаб-квартирой ООН.

Проживающие в Нью-Йорке азербайджанцы провели акцию перед штаб-квартирой ООН.

Как передает местное бюро Report, активисты азербайджанской общины выразили поддержку мирной акции протеста, которая длится уже несколько дней на дороге Ханкенди-Лачын.

У участников акции были плакаты с надписями: "Конец экологическому преступлению!", "Незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана должен быть положен конец!", "Остановите экологический террор Армении!", "Незаконной деятельности армянских сепаратистов должен быть положен конец!", "Требуем прекращения использования Лачынской дороги в военных целях", "Преступление против человечности".

Они также скандировали лозунги с требованием от международной организации направить в регион экспертов, провести мониторинг месторождений.

Глава азербайджано-американской Ассоциации женщин Мунаввар Вахабова в своем обращении к ООН заявила, что незаконная эксплуатация Арменией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, является преступлением и наносит большой ущерб не только АР, но и мировой экосистеме и человечеству в целом.

Местные жители подходили к нашим соотечественникам и получали информацию о происходящем.

Несмотря на холодную погоду, участники акции в течение нескольких часов продолжали мирную акцию перед штаб-квартирой ООН.