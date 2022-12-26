Проживающие в Нью-Йорке азербайджанцы провели мирную акцию перед штаб-квартирой ООН

Проживающие в Нью-Йорке азербайджанцы провели акцию перед штаб-квартирой ООН.
У участников акции были плакаты с надписями: "Конец экологическому преступлению!", "Незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана должен быть положен конец!", "Остановите экологический террор Армении!", "Незаконной деятельности армянских сепаратистов должен быть положен конец!", "Требуем прекращения использования Лачынской дороги в военных целях", "Преступление против человечности".
Они также скандировали лозунги с требованием от международной организации направить в регион экспертов, провести мониторинг месторождений.
Глава азербайджано-американской Ассоциации женщин Мунаввар Вахабова в своем обращении к ООН заявила, что незаконная эксплуатация Арменией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, является преступлением и наносит большой ущерб не только АР, но и мировой экосистеме и человечеству в целом.
Местные жители подходили к нашим соотечественникам и получали информацию о происходящем.
Несмотря на холодную погоду, участники акции в течение нескольких часов продолжали мирную акцию перед штаб-квартирой ООН.