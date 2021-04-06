Проводится инженерное обеспечение войск Азербайджана на освобожденных землях

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии проводят работы по очистке территорий от мин

Продолжается выполнение мероприятий по всестороннему инженерному обеспечению наших подразделений, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии проводят работы по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Проводится разминирование и восстановление дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники. Ведутся инженерные работы по прокладке новых дорог в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной местности. До сегодняшнего дня было утилизировано большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях продолжаются.