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Проводится инженерное обеспечение войск Азербайджана на освобожденных землях

Проводится инженерное обеспечение войск Азербайджана на освобожденных землях Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии проводят работы по очистке территорий от мин
Карабах
6 апреля 2021 г. 10:46
Проводится инженерное обеспечение войск Азербайджана на освобожденных землях
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Продолжается выполнение мероприятий по всестороннему инженерному обеспечению наших подразделений, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии проводят работы по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Проводится разминирование и восстановление дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники. Ведутся инженерные работы по прокладке новых дорог в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной местности. До сегодняшнего дня было утилизировано большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях продолжаются.

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Версия на английском языке MoD: Activities on engineering support for units stationed in Karabakh are underway
Версия на азербайджанском языке MN: Qarabağda hərbi bölmələrin mühəndis təminatı üzrə tədbirlər davam edir - VİDEO

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