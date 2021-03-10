Прошло заседание комиссии по оценке нанесенного Арменией ущерба

10 марта под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной для оценки и устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе объектам инфраструкт

10 марта под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Государственной комиссии, созданной для оценки и устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе объектам инфраструктуры, а также субъектам предпринимательской деятельности с 27 сентября 2020 года в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в заседании приняли участие члены комиссии и приглашенные лица – главы исполнительной власти городов и районов, подвергшихся агрессии, и другие руководящие лица.

В ходе заседания были заслушаны доклады об оценке ущерба, оказании первой помощи, положении дел, связанных с восстановлением и ремонтом частично поврежденных и полностью разрушенных зданий.

Были даны соответствующие поручения в связи с рассмотрением дополнительных обращений граждан, обеспечением прозрачности в процессе оценки, ремонтно-восстановительных работ.