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Президент: В течение этих 44 дней не было такого, чтобы мы где-то отступали

Президент: В течение этих 44 дней не было такого, чтобы мы где-то отступали "В эти дни азербайджанский народ с нетерпением ждал каждого моего выступления, потому что с самых первых дней мы одерживали победу, и в течение этих 44 дней не было такого, чтобы мы где-то отступали, ни разу"
Карабах
1 декабря 2020 г. 13:30
Президент: В течение этих 44 дней не было такого, чтобы мы где-то отступали

“С первого дня войны по сегодняшний день – с 27 сентября до 1 декабря я неоднократно обращался к азербайджанскому народу, делился радостью победы, сообщал о наших освобожденных городах. Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что эта Победа продемонстрировала наш дух, несгибаемый дух. Она показала, что азербайджанский народ никогда не собирался мириться с такой ситуацией, и весь народ - от мала до велика, те, кто покинул эти земли и жил мечтой о возвращении, представители молодого поколения, которые никогда не были на этих землях, но являются выходцами оттуда, жили одной мечтой. Все мы жили одной мечтой и осуществили ее. Сегодня сбылись все наши мечты. Это действительно большое счастье для каждого из нас. Война уже осталась позади”.

Как передает Report, об этом в обращении к народу сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Начинается новая эра для нашей страны. Новая эра созидания, эра развития, эра восстановления наших освобожденных территорий. Я абсолютно уверен, что азербайджанский народ и в этот период проявит единство, солидарность, продемонстрирует твердую волю. Вновь объединившись, азербайджанский народ сделает все возможное для восстановления разрушенных городов и сел. Отныне мы будем жить как великий и гордый народ. Мы сказали свое слово на международной арене, сказали свое слово в регионе, добились желаемого, и я уверен, что отныне наш народ ждет безопасная и счастливая жизнь.

Я знаю, что в эти дни азербайджанский народ с нетерпением ждал каждого моего выступления, потому что с самых первых дней мы одерживали победу, и в течение этих 44 дней не было такого, чтобы мы где-то отступали, ни разу. Хотя в войнах такое бывает, армии наступают, отступают, делают тактические маневры. Мы ни одного дня не отступали. Наши раненые солдаты, находившиеся в тяжелом состоянии, говорили в госпиталях, больницах, что хотим поскорее поправиться и вернуться в боевую зону. Да упокоит Аллах души наших шехидов, когда родители хоронили их, говорили – да здравствует Родина. Говорили – вперед, только вперед. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!”, - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "44 gün ərzində bir gün də olmadı ki, biz haradasa geriyə çəkilək"

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