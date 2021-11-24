Президент России и глава Евросовета обсудили Карабах

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Кремля.

Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Украине, Карабахе, Афганистане и Ливии.

"По просьбе Шарля Мишеля Владимир Путин информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении. В Кремле добавили, что эти вопросы планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи.