Президент: Предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров

Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны

"Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил. Также должен сказать, что над первоначальной версией Заявления шла активная работа, особенно в короткий срок после освобождения города Шуша от оккупантов".

Как передает Report, об этом в обращении к народу сказал президент Ильхам Алиев.

"В первоначальной версии Заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 километров. Коридор шириной 5 километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности", - сказал глава государства.