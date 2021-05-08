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Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше

Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству новой общеобразовательной школы в городе Шуша.
Карабах
8 мая 2021 г. 18:45
Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству новой общеобразовательной школы в городе Шуша.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства Шушинской городской полной средней школы номер 1 на 960 ученических мест из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 3,0 (три) миллиона манатов.

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Версия на английском языке President signs decree on construction of new school in Shusha
Версия на азербайджанском языке Prezident Şuşada yeni məktəbin tikintisi ilə bağlı sərəncam imzalayıb

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