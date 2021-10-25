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Президент подписал распоряжение о подготовке Генплана города Губадлы

Президент подписал распоряжение о подготовке Генплана города Губадлы Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по подготовке генерального плана города Губадлы, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе.
Карабах
25 октября 2021 г. 16:10
Президент подписал распоряжение о подготовке Генплана города Губадлы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по подготовке генерального плана города Губадлы, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Как сообщает Report, для этих целей из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, Государственному комитету градостроительства и архитектуры Азербайджана первоначально выделено 500 тысяч манатов.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Qubadlı şəhərinin Baş planının hazırlanması ilə bağlı sərəncam imzalayıb

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