Президент подписал распоряжение о подготовке Генплана города Губадлы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по подготовке генерального плана города Губадлы, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по подготовке генерального плана города Губадлы, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Как сообщает Report, для этих целей из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, Государственному комитету градостроительства и архитектуры Азербайджана первоначально выделено 500 тысяч манатов.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.