Президент: Нужно проанализировать потенциал водных ресурсов на освобожденных землях

"Необходимо точно проанализировать весь наш потенциал водных ресурсов как на освобожденных землях, так и в других местах страны"

"Обязательно надо рассмотреть вопрос о том, есть ли необходимость в строительстве водохранилищ на освобожденных землях. Конечно, самым крупным нашим водным источником на освобожденных землях являются водохранилища Худаферин и Гызгаласы, расположенные на границе с Ираном. Это очень крупные водохранилища. Объем водохранилища Худаферин составляет 1,6 миллиарда кубометров, очень крупное водохранилище. Для его использования, конечно, необходимо реализовать дополнительные инфраструктурные проекты. В первую очередь, проложить каналы, чтобы на освобожденных землях – в Зангиланском, Джебраильском, Губадлинском и других регионах мы могли получать воду из этих водохранилищ и рационально использовать ее. Это – наш большой потенциал".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением на должность председателя Открытого Акционерного Общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Необходимо точно проанализировать весь наш потенциал водных ресурсов как на освобожденных землях, так и в других местах страны. Для использования этих водных ресурсов с максимальной эффективностью должны быть представлены конкретные программы и предложения. Таким образом, в этой области предстоит большая работа - и на освобожденных землях, и на других территориях. Основными принципами должны стать модернизация, экологическая безопасность и максимальная рациональность, чтобы граждане Азербайджана, люди, занимающиеся сельским хозяйством, увидели позитивные перемены в своей жизни. Уверен, что так и будет", - добавил президент.