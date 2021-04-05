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Президент: Нужно проанализировать потенциал водных ресурсов на освобожденных землях

Президент: Нужно проанализировать потенциал водных ресурсов на освобожденных землях "Необходимо точно проанализировать весь наш потенциал водных ресурсов как на освобожденных землях, так и в других местах страны"
Карабах
5 апреля 2021 г. 17:55
Президент: Нужно проанализировать потенциал водных ресурсов на освобожденных землях

"Обязательно надо рассмотреть вопрос о том, есть ли необходимость в строительстве водохранилищ на освобожденных землях. Конечно, самым крупным нашим водным источником на освобожденных землях являются водохранилища Худаферин и Гызгаласы, расположенные на границе с Ираном. Это очень крупные водохранилища. Объем водохранилища Худаферин составляет 1,6 миллиарда кубометров, очень крупное водохранилище. Для его использования, конечно, необходимо реализовать дополнительные инфраструктурные проекты. В первую очередь, проложить каналы, чтобы на освобожденных землях – в Зангиланском, Джебраильском, Губадлинском и других регионах мы могли получать воду из этих водохранилищ и рационально использовать ее. Это – наш большой потенциал".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением на должность председателя Открытого Акционерного Общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Необходимо точно проанализировать весь наш потенциал водных ресурсов как на освобожденных землях, так и в других местах страны. Для использования этих водных ресурсов с максимальной эффективностью должны быть представлены конкретные программы и предложения. Таким образом, в этой области предстоит большая работа - и на освобожденных землях, и на других территориях. Основными принципами должны стать модернизация, экологическая безопасность и максимальная рациональность, чтобы граждане Азербайджана, люди, занимающиеся сельским хозяйством, увидели позитивные перемены в своей жизни. Уверен, что так и будет", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azad edilmiş torpaqlarda bütün su ehtiyatlarımızın potensialı dəqiq təhlil olunmalıdır"

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