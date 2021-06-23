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Президент: Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району

Президент: Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району "Благодарю за визит в нашу страну, а также на освобожденные от оккупации территории. Вы поделились своими чувствами, думаю, что каждый переживает такие же чувства".
Карабах
23 июня 2021 г. 16:44
Президент: Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району
Ильхам Алиев

"Благодарю за визит в нашу страну, а также на освобожденные от оккупации территории. Вы поделились своими чувствами, думаю, что каждый переживает такие же чувства".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 23 июня верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.

"Посетив Агдам впервые после войны, я ощутил чувство печали, скорби и в то же время решительности, связанной с реконструкцией города. Вас, наверное, проинформировали о том, что менее чем через месяц мы приступили к процессу реконструкции. Вы видели, все разрушено. В то же время в одном только Агдамском районе заложены 97 тысяч мин. Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району, в других районах сотни тысяч мин. Они отказываются передать нам карты, у нас уже более 100 погибших и пострадавших. После окончания войны от мин – противопехотных и противотанковых мин погибли около 30 человек, пострадали более 100 гражданских лиц, в том числе в начале этого месяца погибли 2 журналиста", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistandan yalnız Ağdam üzrə mina xəritələrini ala bilmişik, digər rayonlarda yüz minlərlə mina var"

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