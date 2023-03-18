Президент Ильхам Алиев: Мы вечно будем жить в родном Карабахе, в родном Зангезуре

Сегодня мы стоим на родной Карабахской земле, на родной Зангезурской земле и будем стоять здесь вечно. Азербайджанский народ по праву живет с чувством гордости.

Сегодня мы стоим на родной Карабахской земле, на родной Зангезурской земле и будем стоять здесь вечно. Азербайджанский народ по праву живет с чувством гордости.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"Мы доказали всем, всему миру, что мы великий народ и как страна, восстановившая свою территориальную целостность собственными силами, и впредь будем идти только и только вперед. Точно так же как мы в течение 44 дней Отечественной войны шли вперед, и после ее завершения мы идем и будем идти вперед во всех сферах, во всех направлениях", - отметил глава государства.