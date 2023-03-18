О нас

Президент Ильхам Алиев: Мы вечно будем жить в родном Карабахе, в родном Зангезуре

Президент Ильхам Алиев: Мы вечно будем жить в родном Карабахе, в родном Зангезуре Сегодня мы стоим на родной Карабахской земле, на родной Зангезурской земле и будем стоять здесь вечно. Азербайджанский народ по праву живет с чувством гордости.
Карабах
18 марта 2023 г. 15:59
Президент Ильхам Алиев: Мы вечно будем жить в родном Карабахе, в родном Зангезуре

Сегодня мы стоим на родной Карабахской земле, на родной Зангезурской земле и будем стоять здесь вечно. Азербайджанский народ по праву живет с чувством гордости.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"Мы доказали всем, всему миру, что мы великий народ и как страна, восстановившая свою территориальную целостность собственными силами, и впредь будем идти только и только вперед. Точно так же как мы в течение 44 дней Отечественной войны шли вперед, и после ее завершения мы идем и будем идти вперед во всех сферах, во всех направлениях", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We will live forever in native Karabakh, native Zangazur'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz bu gün doğma Qarabağ torpağında, doğma Zəngəzur torpağında dayanmışıq və burada əbədi yaşayacağıq"

Экслюзивные новости

Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi