Президент ИБР: Банк выделяет кредит в $97 млн на первый проект в Карабахе

Исламский банк развития (ИБР) выделил кредит в размере 97 миллионов долларов США на проект строительства магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз-Галасы (регион Восточный Зангезур) в Азербайджане.

Исламский банк развития (ИБР) выделил кредит в размере 97 миллионов долларов США на проект строительства магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз-Галасы (регион Восточный Зангезур) в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам в кулуарах климатической конференции COP29 заявил президент ИБР Мухаммад Аль-Джассер.

"Мы, в Исламском банке развития, очень гордимся тем, что первыми выделили кредит в Карабахе - на проект создания магистрального оросительного канала, который будет обслуживать около 1,6 миллиона человек. Данный проект очень важен для благоустройства региона", - сказал он.

По его словам, кредит составляет 97 миллионов долларов США.

Протяженность оросительного канала составит 52 километра.

"Этот проект преобразит Карабах и я с нетерпением жду возможности посетить этот регион", подчеркнул он.

Мухаммад Аль-Джассер отметил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он заверил главу государства, что ИБР планирует расширение операций в Азербайджане.

"У нас есть потенциал, чтобы увеличить количество проектов, которые мы можем финансировать. Мы надеемся на расширение отношений между Исламским банком развития и Азербайджаном во многих областях экономики. Мы настроены очень позитивно и с нетерпением ждем, новых важных проектов в Азербайджане", - сказал он.