О нас

Президент ИБР: Банк выделяет кредит в $97 млн на первый проект в Карабахе

Президент ИБР: Банк выделяет кредит в $97 млн на первый проект в Карабахе Исламский банк развития (ИБР) выделил кредит в размере 97 миллионов долларов США на проект строительства магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз-Галасы (регион Восточный Зангезур) в Азербайджане.
Карабах
14 ноября 2024 г. 16:02
Президент ИБР: Банк выделяет кредит в $97 млн на первый проект в Карабахе

Исламский банк развития (ИБР) выделил кредит в размере 97 миллионов долларов США на проект строительства магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз-Галасы (регион Восточный Зангезур) в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам в кулуарах климатической конференции COP29 заявил президент ИБР Мухаммад Аль-Джассер.

"Мы, в Исламском банке развития, очень гордимся тем, что первыми выделили кредит в Карабахе - на проект создания магистрального оросительного канала, который будет обслуживать около 1,6 миллиона человек. Данный проект очень важен для благоустройства региона", - сказал он.

По его словам, кредит составляет 97 миллионов долларов США.

Протяженность оросительного канала составит 52 километра.

"Этот проект преобразит Карабах и я с нетерпением жду возможности посетить этот регион", подчеркнул он.

Мухаммад Аль-Джассер отметил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он заверил главу государства, что ИБР планирует расширение операций в Азербайджане.

"У нас есть потенциал, чтобы увеличить количество проектов, которые мы можем финансировать. Мы надеемся на расширение отношений между Исламским банком развития и Азербайджаном во многих областях экономики. Мы настроены очень позитивно и с нетерпением ждем, новых важных проектов в Азербайджане", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Əl-Casir: "IDB Qarabağda ilk layihə üçün 97 milyon ABŞ dolları kredit ayırır"
Версия на английском языке IDB President: Bank allocates $97 million loan for first project in Karabakh

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi