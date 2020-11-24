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Президент: Без политической независимости не смогли бы освободить земли от врага

Президент: Без политической независимости не смогли бы освободить земли от врага "Мы покупали это оружие, чтобы оно обеспечило наше преимущество, и Вторая Карабахская война это показала"
Карабах
24 ноября 2020 г. 12:21
Президент: Без политической независимости не смогли бы освободить земли от врага
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"На протяжении этих 17 лет я всегда говорил, что мы должны придать мощный импульс экономической сфере, обеспечить экономическую независимость, и мы ее обеспечили. Сегодня мы ни от кого не зависим с экономической точки зрения. Если бы зависели, то на нас могли бы оказывать давление. Оно и так оказывалось, но это было бесполезно. Потому что использовать против нас экономический фактор бессмысленно. Мы ни от кого не зависим, не зависим от какой-либо страны, международной финансовой структуры. Напротив, теперь мы сами выступаем в качестве страны-донора, мы сами предоставляем кредиты. Наши достаточно мощные экономический потенциал и финансовые ресурсы позволили полностью обеспечить экономическую независимость. Это сыграло особую роль в достижении победы. Потому что, если бы мы не были независимыми с экономической точки зрения, то не смогли бы добиться политической независимости. Без политической независимости мы не смогли бы освободить наши земли от врага. От врага, за которым стоят большие государства, очень влиятельные круги этих государств, армянские лоббистские организации".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, посещая освобожденный от оккупации город Агдам.

"Эти факторы увеличили нашу силу, обусловили нашу победу. Первостепенным среди этих факторов была наша военная мощь. Я неоднократно говорил, что главным вопросом для нас является укрепление нашей военной мощи. Неслучайно в период моего президентства военные расходы ежегодно были на первом месте среди наших бюджетных расходов. Я говорил или объяснял гражданам, что да, у нас есть и много других вопросов, проблем, которые ждут своего решения. Но наша главная проблема – нахождение наших земель под оккупацией. Поэтому среди наших затрат на первом месте стоят военные расходы. Мы приобрели необходимую технику. Мы демонстрировали эту технику, современное оружие на проводившихся неоднократно парадах на площади Азадлыг. Развивая нашу армию, мы рассматривали передовые тенденции. Мы покупали это оружие, чтобы оно обеспечило наше преимущество, и Вторая Карабахская война это показала", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Siyasi müstəqillik olmadan torpaqlarımızı düşməndən azad edə bilməzdik"

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