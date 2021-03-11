Президент Азербайджана: В результате более чем 25-летней оккупации со стороны Армении все разрушено

«В настоящее время наша основная цель – восстановить освобожденные от оккупации территории».

«В настоящее время наша основная цель – восстановить освобожденные от оккупации территории».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема нового президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и других представителей руководства банка.

«В результате более чем 25-летней, можно сказать, продолжавшейся на протяжении 30 лет оккупации со стороны Армении все разрушено. Иностранные дипломаты и представители медиа уже неоднократно посещали освобожденные от оккупации территории и сами стали свидетелями того, что все полностью разрушено. Разрушены города, разрушены села. Поэтому нам придется реконструировать обширную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров, чтобы обеспечить достойные условия жизни для людей, более миллиона бывших переселенцев, ожидающих возвращения на родные земли. Таким образом, это наша основная задача, и мы уже приступили к этому. Несмотря на то, что после подписания заявления, фактически ставшего окончанием конфликта и войны, прошло всего четыре месяца, мы уже приступили к работе. Сейчас мы строим международный аэропорт, автомагистрали, железнодорожные линии, уже начали. До конца нынешнего года мы планируем, можно сказать, на 100 процентов завершить энергоснабжение всей территории Карабаха, и у нас есть много других планов», - заявил Президент.

«Конечно, во всех этих вопросах мы рассчитываем на сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Я объявил освобожденные от оккупации земли зоной «зеленой энергии». Мы планируем в основном использовать возобновляемые источники энергии, водные, солнечные и ветряные источники. У нас есть хороший опыт работы с крупными международными энергетическими компаниями. Кстати, Европейский банк реконструкции и развития принимает участие в финансировании этих инвестиционных проектов. Надеемся, что такой же опыт будет применяться и на освобожденных территориях, потому что там есть большой потенциал с точки зрения возобновляемых источников энергии. Иными словами, это – новый этап и даже новая эра в развитии Азербайджана и региона. Можно сказать, что после урегулирования продолжавшегося 30 лет нагорно-карабахского конфликта появились новые возможности для регионального развития, регионального сотрудничества, связей, и Азербайджан готов к этому. Я уже заявил общественности, что мы готовы к честной работе с нашими соседями для сотрудничества, для того, чтобы перевернуть страницу вражды, обеспечить лучшую и более прогнозируемую ситуацию в регионе. Таким образом, это был небольшой обзор уже проделанной работы и некоторых наших планов. Конечно, в ходе обсуждений мы более обстоятельно обсудим практические шаги нашего будущего партнерства. Еще раз благодарю за инициативу нынешней встречи. Рад вновь видеть вас», - отметил глава государства.