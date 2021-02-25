Президент Азербайджана: В Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе семьям шехидов будут предоставлены квартиры

"В последние 17 лет я неоднократно встречался с семьями шехидов на различных мероприятиях. На сегодняшний день около 9 200 семей шехидов, инвалидов войны обеспечены государством квартирами. Только в прошлом году было предоставлено 1 572 квартиры".

"В последние 17 лет я неоднократно встречался с семьями шехидов на различных мероприятиях. На сегодняшний день около 9 200 семей шехидов, инвалидов войны обеспечены государством квартирами. Только в прошлом году было предоставлено 1 572 квартиры".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 25 февраля на церемонии предоставления в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

«В этом году будет предоставлено около 3 тысяч квартир. Таким образом, до конца нынешнего года проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе семьям наших сынов, ставших шехидами как в Первой, так и во Второй Карабахской войне, будут предоставлены квартиры. То есть, до конца нынешнего года мы полностью выполним эту программу в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Продолжается строительство зданий, индивидуальных домов для семей шехидов, проживающих в других городах и районах. Уверен, что в ближайшее время эта программа будет полностью выполнена. Должен также сообщить, что инвалидам войны предоставлено около 7 200 легковых автомобилей», - отметил Ильхам Алиев.