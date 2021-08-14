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Ильхам Алиев: Для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура собрано достаточно финансовых средств

Ильхам Алиев: Для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура собрано достаточно финансовых средств "Естественно, люди, на протяжении 30 лет жившие с тоской по Родине, хотят поскорее вернуться в свои края, на свои земли. Но они также хорошо знают, что там разрушены все дома, все города. Вы сейчас поедете в эти регионы, посетите их, увидите, что города А
Карабах
14 августа 2021 г. 22:23
Ильхам Алиев: Для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура собрано достаточно финансовых средств

"Естественно, люди, на протяжении 30 лет жившие с тоской по Родине, хотят поскорее вернуться в свои края, на свои земли. Но они также хорошо знают, что там разрушены все дома, все города. Вы сейчас поедете в эти регионы, посетите их, увидите, что города Агдам нет. В Агдаме проживало более 30 тысяч человек. В городе не остались ни одного целого здания. То есть, в период оккупации армянские варвары сравняли с землей все здания. Также и город Физули, другие города и все села. Люди преодолевают сотни километров и на протяжении всего пути видят, что слева и справа, повсюду все разрушено. То есть, возвращаться некуда".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу CNN Turk.

Президент Азербайджана подчеркнул, что для возвращения нам нужно время. "Потому что за 30 лет армяне разрушили эти места, и сегодня для того, чтобы восстановить их, конечно же, требуется время. Здесь наш основной соперник - это время, потому что для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура собрано и мобилизовано достаточно финансовых средств. Но наш основной соперник - это время, и каждый должен понимать, что здесь нужно время. Однако мы вернем наших граждан в кратчайшие сроки. Первый пилотный проект уже реализуется. Проект, соединяющий 3 села в Зангиланском районе, будет готов к концу этого либо к началу следующего года. Недавно мне был представлен и утвержден план еще нескольких сел. В ближайшем будущем будут реализованы проекты и этих сел, и постепенно мы вернем людей в регионы", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: Sufficient funds have been raised for the reconstruction of Karabakh and East Zangazur
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası üçün kifayət qədər maliyyə vəsaiti toplanıb"

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