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Президент: Азербайджан привержен миру в регионе

Президент: Азербайджан привержен миру в регионе Азербайджан привержен установлению мира в регионе и готов начать работу над мирным соглашением с Арменией.
Карабах
14 декабря 2021 г. 19:07
Президент: Азербайджан привержен миру в регионе

Азербайджан привержен установлению мира в регионе и готов начать работу над мирным соглашением с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По словам главы государства, в ходе встречи была обсуждена поствоенная ситуация на Южном Кавказе.

"Азербайджан привержен миру. Мы готовы установить активный диалог и заново учиться быть соседями", - заявил президент Ильхам Алиев, отметив, что в случае наличия доброй воли с армянской стороны, Азербайджан готов начать работу над мирным соглашением.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan is committed to peace in region
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan regionda sülhə sadiqdir"

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