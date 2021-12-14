Президент: Азербайджан привержен миру в регионе

Азербайджан привержен установлению мира в регионе и готов начать работу над мирным соглашением с Арменией.

Азербайджан привержен установлению мира в регионе и готов начать работу над мирным соглашением с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По словам главы государства, в ходе встречи была обсуждена поствоенная ситуация на Южном Кавказе.

"Азербайджан привержен миру. Мы готовы установить активный диалог и заново учиться быть соседями", - заявил президент Ильхам Алиев, отметив, что в случае наличия доброй воли с армянской стороны, Азербайджан готов начать работу над мирным соглашением.