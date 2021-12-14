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Ильхам Алиев: Азербайджан - надежный партнер НАТО

Ильхам Алиев: Азербайджан - надежный партнер НАТО Азербайджан - надежный партнер НАТО.
Внешняя политика
14 декабря 2021 г. 19:01
Ильхам Алиев: Азербайджан - надежный партнер НАТО

Азербайджан - надежный партнер НАТО.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Глава государства поблагодарил генсека НАТО за высокую оценку деятельности Азербайджана в рамках миссии альянса в Афганистане, напомнив, что "азербайджанские военные в составе коалиционных сил одними из последних покинули эту страну".

Президент И. Алиев отметил, что Азербайджан также активно участвует в военных учениях НАТО.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan is a reliable partner of NATO
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycan NATO-nun etibarlı tərəfdaşıdır”

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