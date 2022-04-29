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Президент: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины и всех других стран

Президент: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины и всех других стран "Исходя из нашего опыта, самое главное никогда не соглашаться на оккупацию".
Карабах
29 апреля 2022 г. 15:26
Президент: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины и всех других стран

"Исходя из нашего опыта, самое главное - никогда не соглашаться на оккупацию".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", отвечая на вопрос про совет, который он может дать Украине, основываясь на своем опыте.

Президент отметил, что много раз во времена оккупации получал предложения пересмотреть вопрос, связанный с территориальной целостностью Азербайджана: "Я говорил нет, говорил, что никогда Азербайджан, я и азербайджанский народ не согласятся на создание еще одного армянского фальшивого государства на наших территориях. Никогда."

"Во-первых, исходя из нашего опыта, ни в коем случае нельзя соглашаться на нарушение территориальной целостности. Во-вторых, какой урок я усвоил, так это полагаться на ваши ресурсы. В-третьих, не полагаться на решения и резолюции международных организаций. Они не имеют никакой ценности", - сказал президент Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины и всех других стран.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan supports territorial integrity of Ukraine

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