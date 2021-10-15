Президент: Армения отказывается передать Азербайджану полные карты минных полей

"Основными проблемами, которые сейчас стоят перед Азербайджаном является разминирование освобожденных территорий и восстановление разрушенной инфраструктуры - зданий, домов, исторических памятников азербайджанского народа".

"Основными проблемами, которые сейчас стоят перед Азербайджаном является разминирование освобожденных территорий и восстановление разрушенной инфраструктуры - зданий, домов, исторических памятников азербайджанского народа".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что после окончания войны более 150 граждан Азербайджана погибли, либо получили серьезные увечья, подорвавшись на минах. "Армения отказывается передать нам полные карты минных полей. То небольшое количество таких карт, которые были переданы Азербайджану, имеют точность около 25%", - добавил глава государства.

"На освобожденных территориях за годы почти 30-летней оккупации разрушены почти все здания и исторические памятники. Из 67 мечетей на освобожденных территориях 65 полностью разрушены, в оставшихся двух полуразрушенных оккупанты держали свиней и коров, намеренно оскорбляя чувства мусульман.

В городе Физули и во всех селах Физулинского района разрушены 100% зданий и домов. Тоже самое в городе Агдам и в Агдамском районе. Город Агдам назван "Хиросимой Кавказа".

В Джебраильском районе целыми остались всего два здания, где размещались военнослужащие вооруженных сил Армении", - проинформировал президент Ильхам Алиев участников заседания.