Представители СМИ и общественности Казахстана посетили Физулинский район

Представители средств массовой информации и общественности Казахстана посетили освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана.

Представители средств массовой информации и общественности Казахстана посетили освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на своей странице в Twitter.

По его словам, гости ознакомились с разрушенными религиозными памятниками, кладбищами и селами, а также с недавно построенным Физулинским международным аэропортом.