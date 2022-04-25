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Представители СМИ и общественности Казахстана посетили Физулинский район

Представители СМИ и общественности Казахстана посетили Физулинский район Представители средств массовой информации и общественности Казахстана посетили освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана.
Карабах
25 апреля 2022 г. 20:24
Представители СМИ и общественности Казахстана посетили Физулинский район

Представители средств массовой информации и общественности Казахстана посетили освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на своей странице в Twitter.

По его словам, гости ознакомились с разрушенными религиозными памятниками, кладбищами и селами, а также с недавно построенным Физулинским международным аэропортом.

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Версия на английском языке ФотоKazakh media and public reps visit Fuzuli District
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan KİV və ictimaiyyət nümayəndələri Füzuliyə səfər ediblər

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