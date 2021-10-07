Председатели политических партий поехали в Шушу

Началась поездка в Шушу председателей политических партий Азербайджана.

Началась поездка в Шушу председателей политических партий Азербайджана.

Как сообщает Report, в поездке их сопровождает заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев.

Представители политических партий посетят плато Джыдыр-дюзю, крепостные стены, ворота Гянджи, бюсты корифеев культуры Азербайджана, уроженцев Шуши Узеира Гаджибекова, Хуршидбану Натаван, и Бюль-бюля, чудом сохранившиеся при оккупации города армянами в 1992 году, мечети Юхары Гевхар-ага и Ашагы Гевхар-ага.