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Председатели политических партий поехали в Шушу

Председатели политических партий поехали в Шушу Началась поездка в Шушу председателей политических партий Азербайджана.
Карабах
7 октября 2021 г. 12:09
Председатели политических партий поехали в Шушу
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Началась поездка в Шушу председателей политических партий Азербайджана.

Как сообщает Report, в поездке их сопровождает заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев.

Представители политических партий посетят плато Джыдыр-дюзю, крепостные стены, ворота Гянджи, бюсты корифеев культуры Азербайджана, уроженцев Шуши Узеира Гаджибекова, Хуршидбану Натаван, и Бюль-бюля, чудом сохранившиеся при оккупации города армянами в 1992 году, мечети Юхары Гевхар-ага и Ашагы Гевхар-ага.

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Версия на английском языке Political party leaders leave for Shusha
Версия на азербайджанском языке Partiya sədrləri Şuşaya yola düşüb

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