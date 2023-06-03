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Эмиль Тагиев: Предположительно, найденные в Шуше останки принадлежат пленным азербайджанцам

Эмиль Тагиев: Предположительно, найденные в Шуше останки принадлежат пленным азербайджанцам Предположительно, найденные на территории Шушинской тюрьмы останки принадлежат азербайджанцам, содержавшимся здесь во время Первой Карабахской войны.
Карабах
3 июня 2023 г. 15:10
Эмиль Тагиев: Предположительно, найденные в Шуше останки принадлежат пленным азербайджанцам

Предположительно, найденные на территории Шушинской тюрьмы останки принадлежат азербайджанцам, содержавшимся здесь во время Первой Карабахской войны.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник специального следственного отдела Военной прокуратуры Эмиль Тагиев.

Он напомнил, что после освобождения азербайджанских земель от оккупации начался процесс поиска останков лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны: "За прошедший период в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сейидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, в Агдаме и других населенных пунктах в массовых захоронениях было обнаружено в общей сложности более 400 фрагментов тел и назначено более 200 судебных молекулярно-генетических экспертиз, а также медико-криминалистическая экспертиза".

Начальник отдела сказал, что на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены останки как минимум 4 человек: "Предположительно, они принадлежат азербайджанцам, содержавшимся здесь во время Первой Карабахской войны".

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Версия на английском языке Human remains found in Shusha believed to belong to Azerbaijanis held hostage during 1st Karabakh war
Версия на азербайджанском языке Şuşada aşkarlanan meyit qalıqlarının I Qarabağ müharibəsi dövründə əsir saxlanılan azərbaycanlılara aid olduğu ehtimal edilir 

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