Посол Великобритании: Вынужденные переселенцы мечтают вернуться, и мы поддерживаем данное желание

Вынужденные переселенцы Азербайджана мечтают вернуться на свои земли, и мы поддерживаем данное желание, и потому содействуем восстановлению освобожденных территорий.

Вынужденные переселенцы Азербайджана мечтают вернуться на свои земли, и мы поддерживаем данное желание, и потому содействуем восстановлению освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на проходящей в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Посол отметил, что Великобритания содействует Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) по вопросу очистки освобожденных территорий от мин: "В Агдаме можно было увидеть специальные дроны для обнаружения мин производства Великобритании".

Он также подчеркнул, что скорость восстановления освобожденных земель поражает.