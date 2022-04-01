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Посол Великобритании: Вынужденные переселенцы мечтают вернуться, и мы поддерживаем данное желание

Посол Великобритании: Вынужденные переселенцы мечтают вернуться, и мы поддерживаем данное желание Вынужденные переселенцы Азербайджана мечтают вернуться на свои земли, и мы поддерживаем данное желание, и потому содействуем восстановлению освобожденных территорий.
Карабах
1 апреля 2022 г. 10:28
Посол Великобритании: Вынужденные переселенцы мечтают вернуться, и мы поддерживаем данное желание

Вынужденные переселенцы Азербайджана мечтают вернуться на свои земли, и мы поддерживаем данное желание, и потому содействуем восстановлению освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на проходящей в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Посол отметил, что Великобритания содействует Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) по вопросу очистки освобожденных территорий от мин: "В Агдаме можно было увидеть специальные дроны для обнаружения мин производства Великобритании".

Он также подчеркнул, что скорость восстановления освобожденных земель поражает.

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Версия на английском языке Envoy: UK supports dream of Azerbaijani IDPs of returning home
Версия на азербайджанском языке Ceyms Şarp: “Britaniya məcburi köçkünlərin geri qaytırmaq arzusunu dəstəkləyirik”

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