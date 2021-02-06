Посол Турции: Совершенное армянами в Джебраиле - дикость

Мы также увидели разграбленные могилы, разбросанные человеческие кости

"Мы стали свидетелями такой же картины в Джебраиле, как и в других освобожденных от оккупации районах Азербайджана. Необходимо извлечь уроки из разрушений, которые были учинены на этих территориях".

Как сообщает командированный на освобожденные от оккупации территории корреспондент Report, об этом заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал после ознакомления с ситуацией в разрушенном Арменией азербайджанском городе Джебраил.

"Мы воочию увидели разрушенный армянами город, они уничтожили все памятники, в том числе памятники культуры. Мы также увидели разграбленные могилы, разбросанные человеческие кости. Это бесчеловечно, это просто настоящая дикость. За все это они должны ответить", - сказал дипломат.