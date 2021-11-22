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Посол США: Надеемся, что встреча лидеров Азербайджана и Армении станет шагом вперед

Посол США: Надеемся, что встреча лидеров Азербайджана и Армении станет шагом вперед США поддерживают контакты между Азербайджаном и Арменией, направленные на нормализацию отношений между странами.
Карабах
22 ноября 2021 г. 15:32
Посол США: Надеемся, что встреча лидеров Азербайджана и Армении станет шагом вперед
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США поддерживают контакты между Азербайджаном и Арменией, направленные на нормализацию отношений между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, комментируя ожидающуюся встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе в рамках саммита "Восточное партнерство" 15 декабря.

"Мне было приятно увидеть объявление об этой встрече. США упорно трудились, чтобы лидеры встретились напрямую. Надеюсь, эта встреча станет шагом вперед в установлении нормальных отношений между странами", - заявил посол.

Он подчеркнул, что США поддерживают прямые контакты между странами: "Мы приветствуем эту волю и надеемся, что стороны воспользуются этим".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: “Ümid edirik ki, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü irəli addım olacaq”
Версия на английском языке US expects meeting of Azerbaijani, Armenian leaders to be step forward

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