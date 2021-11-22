Посол США: Надеемся, что встреча лидеров Азербайджана и Армении станет шагом вперед

США поддерживают контакты между Азербайджаном и Арменией, направленные на нормализацию отношений между странами.

США поддерживают контакты между Азербайджаном и Арменией, направленные на нормализацию отношений между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, комментируя ожидающуюся встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе в рамках саммита "Восточное партнерство" 15 декабря.

"Мне было приятно увидеть объявление об этой встрече. США упорно трудились, чтобы лидеры встретились напрямую. Надеюсь, эта встреча станет шагом вперед в установлении нормальных отношений между странами", - заявил посол.

Он подчеркнул, что США поддерживают прямые контакты между странами: "Мы приветствуем эту волю и надеемся, что стороны воспользуются этим".