О нас

Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет

Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.
Карабах
6 октября 2022 г. 15:20
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет

Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.

Об этом Report заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"До вчерашнего дня я не был в Агдаме, хотя побывал на других освобожденных территориях Азербайджана в прошлом году. Поэтому я видел и имел понятие о всех разрушениях на этих территориях", - сказал посол.

Проходящий в эти дни в Азербайджане первый национальный градостроительный форум - очень своевременная инициатива, потому что благодаря ему можно привлечь специалистов из разных стран, отметил польский дипломат.

"И мы очень рады, что специалисты из Польши также принимают участие в этом форуме", - добавил Поборски.

В Баку продолжает работу первый Азербайджанский национальный градостроительный форум "Цели устойчивого развития и Новая городская повестка дня - как ведущая сила в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период". Первый день мероприятия состоялся в Агдаме.

Азербайджанский национальный градостроительный форум , в котором принимают участие более 130 представителей из 44 стран, в целом свыше 400 человек, создаст новую возможность для международного и многостороннего сотрудничества по восстановлению городов, определения проблем с целью преодоления кризисов на городских территориях, сыграет роль платформы для обмена знаниями и опытом для обсуждения решений. Азербайджанский национальный градостроительный форум, впервые проводимый в нашей стране именно в городе Агдам, является редкой и успешной платформой для обмена опытом профильных специалистов из различных стран мира в области градостроительства и расширения сотрудничества для обеспечения устойчивого развития.

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом ADA.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Polish envoy: Restoration speed of liberated Azerbaijani territories impressive

Самое читаемое

Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
Названы арбитры матча Греция-Азербайджан
Названы арбитры матча Греция-Азербайджан
30 сентября 2022 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi