Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет

Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.

Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.

Об этом Report заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"До вчерашнего дня я не был в Агдаме, хотя побывал на других освобожденных территориях Азербайджана в прошлом году. Поэтому я видел и имел понятие о всех разрушениях на этих территориях", - сказал посол.

Проходящий в эти дни в Азербайджане первый национальный градостроительный форум - очень своевременная инициатива, потому что благодаря ему можно привлечь специалистов из разных стран, отметил польский дипломат.

"И мы очень рады, что специалисты из Польши также принимают участие в этом форуме", - добавил Поборски.

В Баку продолжает работу первый Азербайджанский национальный градостроительный форум "Цели устойчивого развития и Новая городская повестка дня - как ведущая сила в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период". Первый день мероприятия состоялся в Агдаме.

Азербайджанский национальный градостроительный форум , в котором принимают участие более 130 представителей из 44 стран, в целом свыше 400 человек, создаст новую возможность для международного и многостороннего сотрудничества по восстановлению городов, определения проблем с целью преодоления кризисов на городских территориях, сыграет роль платформы для обмена знаниями и опытом для обсуждения решений. Азербайджанский национальный градостроительный форум, впервые проводимый в нашей стране именно в городе Агдам, является редкой и успешной платформой для обмена опытом профильных специалистов из различных стран мира в области градостроительства и расширения сотрудничества для обеспечения устойчивого развития.

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом ADA.