Посол о строительстве школы в Шуше по предложению Довлета Бахчалы

После освобождения азербайджанских земель от оккупации многие структуры и организации Турции выражают поддержку Азербайджану.

После освобождения азербайджанских земель от оккупации многие структуры и организации Турции выражают поддержку Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что предложение председателя Партии националистического движения Довлета Бахчалы о строительстве за свой счет школы имени Узеира Гаджибейли в Шуше также исходит из этих намерений:

"Если президент Азербайджана Ильхам Алиев сочтет нужным, то желание Бахчалы будет претворено в жизнь. Многие турецкие организации и учреждения готовы оказать любую поддержку".