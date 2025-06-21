Посол Ливии: Шуша продолжает удивлять темпами своего восстановления

Посол Ливии: Шуша продолжает удивлять темпами своего восстановления

Город Шуша продолжает удивлять темпами своего восстановления и возрождения.

Как передает Report, об этом заявил посол Ливии в Азербайджане Али Насер в рамках визита зарубежных дипломатов на освобожденные территории.

"Я уже был здесь, но каждый раз вижу что-то новое. Темпы восстановления впечатляют", - отметил дипломат, делясь своими впечатлениями от очередного визита в исторический город.

Посол подчеркнул масштабность реставрационных и строительных работ, которые ведутся в городе после его освобождения от оккупации.

Особое внимание Али Насер обратил на культурные связи между азербайджанским и арабским мирами, которые отчетливо прослеживаются в архитектуре и истории города.

"Находясь в Шуше и глядя на исторические памятники, я вижу много общих переплетений с арабской культурой. Здесь строят мечети, я вижу, насколько ваша культура, близка к нам. Знаю, что у вас есть история про Лейли и Меджнун, которая также схожа с нашими арабскими легендами", - подчеркнул посол.