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Посол Ливии: Шуша продолжает удивлять темпами своего восстановления

Посол Ливии: Шуша продолжает удивлять темпами своего восстановления Посол Ливии: Шуша продолжает удивлять темпами своего восстановления
Карабах
21 июня 2025 г. 11:33
Посол Ливии: Шуша продолжает удивлять темпами своего восстановления

Город Шуша продолжает удивлять темпами своего восстановления и возрождения.

Как передает Report, об этом заявил посол Ливии в Азербайджане Али Насер в рамках визита зарубежных дипломатов на освобожденные территории.

"Я уже был здесь, но каждый раз вижу что-то новое. Темпы восстановления впечатляют", - отметил дипломат, делясь своими впечатлениями от очередного визита в исторический город.

Посол подчеркнул масштабность реставрационных и строительных работ, которые ведутся в городе после его освобождения от оккупации.

Особое внимание Али Насер обратил на культурные связи между азербайджанским и арабским мирами, которые отчетливо прослеживаются в архитектуре и истории города.

"Находясь в Шуше и глядя на исторические памятники, я вижу много общих переплетений с арабской культурой. Здесь строят мечети, я вижу, насколько ваша культура, близка к нам. Знаю, что у вас есть история про Лейли и Меджнун, которая также схожа с нашими арабскими легендами", - подчеркнул посол.

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Версия на английском языке Libyan envoy: Azerbaijan's Shusha continues to amaze with pace of its recovery
Версия на азербайджанском языке Liviya səfiri: Şuşa özünün bərpa templəri ilə təəccübləndirməyə davam edir

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