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Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства

Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства Азербайджан сегодня на международной арене имеет имидж терпеливого и миролюбивого государства, который столько лет пытался мирным путем вернуть свои земли.
Карабах
16 октября 2021 г. 14:34
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства

Азербайджан сегодня на международной арене имеет имидж терпеливого и миролюбивого государства, который столько лет пытался мирным путем вернуть свои земли.

Об этом командированному в Карабах корреспонденту Report заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

По его словам, Азербайджан проявлял терпение в вопросе урегулирования конфликта, но к сожалению, Армения не подошла к оценке ситуации конструктивно.

"Международное сообщество с 90-х годов высказывает свою позицию, приняв 4 резолюции о немедленном освобождении Азербайджанских земель. К сожалению эти и другие попытки международного сообщества повлиять на Армению были проигнорированы этой страной", - отметил посол Кыргызстана.

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Версия на азербайджанском языке Kayrat Osmanəliyev: "Ermənistan heç vaxt konstruktiv siyasət yürütməyib"
Версия на английском языке Kyrgyz ambassador: Azerbaijan has image of peace-loving state

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