Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства

Азербайджан сегодня на международной арене имеет имидж терпеливого и миролюбивого государства, который столько лет пытался мирным путем вернуть свои земли.

Азербайджан сегодня на международной арене имеет имидж терпеливого и миролюбивого государства, который столько лет пытался мирным путем вернуть свои земли.

Об этом командированному в Карабах корреспонденту Report заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

По его словам, Азербайджан проявлял терпение в вопросе урегулирования конфликта, но к сожалению, Армения не подошла к оценке ситуации конструктивно.

"Международное сообщество с 90-х годов высказывает свою позицию, приняв 4 резолюции о немедленном освобождении Азербайджанских земель. К сожалению эти и другие попытки международного сообщества повлиять на Армению были проигнорированы этой страной", - отметил посол Кыргызстана.