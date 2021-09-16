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Корейские компании заинтересованы в участии в проекте "Зеленой энергетической зоны" в Карабахе

Корейские компании заинтересованы в участии в проекте "Зеленой энергетической зоны" в Карабахе Некоторые Корейские компании уже связались с Министерством энергетики Азербайджана для участия в освобожденных районах страны.
Карабах
16 сентября 2021 г. 13:37
Корейские компании заинтересованы в участии в проекте Зеленой энергетической зоны в Карабахе

Некоторые корейские компании уже связались с Министерством энергетики Азербайджана для участия в проектах по восстановлению инфраструктуры освобожденных районов страны.

Об этом в интервью Report заявил посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп.

По его словам, компании в основном заинтересованы в участии в проекте "Зеленой энергетической зоны" в Карабахе.

"Это означает, что в ближайшее время мы можем ожидать очень хороших результатов. Правительство Азербайджана придает большое значение этому проекту, и мы также присоединяемся к этим усилиям. Всякий раз, когда корейские компании запрашивают какую-либо информацию для участия в каком-нибудь проекте, посольство предоставляет ее", - сказал посол Ким Тонг Оп.

Также посол прокомментировал быстрые темпы строительства международного аэропорта в Физули. Он отметил, что первым испытательным полетом в аэропорт Физули 5 сентября 2021 года Азербайджан показал, что делает все для выполнения своих обещаний.

"Это еще более повышает доверие зарубежных стран к правительству и народу Азербайджана. Азербайджан показал, что вы выполняете то, о чем говорите", - заключил он.

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Версия на английском языке Envoy: S. Korea joining Azerbaijan’s efforts to restore liberated territories

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