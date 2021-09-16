Корейские компании заинтересованы в участии в проекте "Зеленой энергетической зоны" в Карабахе

Некоторые Корейские компании уже связались с Министерством энергетики Азербайджана для участия в освобожденных районах страны.

Некоторые корейские компании уже связались с Министерством энергетики Азербайджана для участия в проектах по восстановлению инфраструктуры освобожденных районов страны.

Об этом в интервью Report заявил посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп.

По его словам, компании в основном заинтересованы в участии в проекте "Зеленой энергетической зоны" в Карабахе.

"Это означает, что в ближайшее время мы можем ожидать очень хороших результатов. Правительство Азербайджана придает большое значение этому проекту, и мы также присоединяемся к этим усилиям. Всякий раз, когда корейские компании запрашивают какую-либо информацию для участия в каком-нибудь проекте, посольство предоставляет ее", - сказал посол Ким Тонг Оп.

Также посол прокомментировал быстрые темпы строительства международного аэропорта в Физули. Он отметил, что первым испытательным полетом в аэропорт Физули 5 сентября 2021 года Азербайджан показал, что делает все для выполнения своих обещаний.

"Это еще более повышает доверие зарубежных стран к правительству и народу Азербайджана. Азербайджан показал, что вы выполняете то, о чем говорите", - заключил он.