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Помощник президента: Дипломаты видят созидательное строительство в Карабахе

Помощник президента: Дипломаты видят созидательное строительство в Карабахе Представители дипкорпуса, которые приехали в Карабах, на этот раз ознакомятся с работами по восстановлению освобожденных в результате Отечественной войны оккупированных территорий Азербайджана.
Карабах
16 октября 2021 г. 11:56
Помощник президента: Дипломаты видят созидательное строительство в Карабахе

Представители дипкорпуса, которые приехали в Карабах, на этот раз ознакомятся с работами по восстановлению освобожденных в результате Отечественной войны оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает командированный в Карабах корреспондент Report.

"Прежде в ходе визитов в Карабах гостям показывали разрушения, совершенные Арменией, однако постепенно это начинает меняться: теперь целью является показать работы по восстановлению наших территорий" - заявил Х.Гаджиев, подчеркнув что восстановительные работы в пост-конфликтный период делают Азербайджан примером созидательного строительства.

"Азербайджан - единственная страна, которая полностью реализует реконструкцию на свои средства, а не за счет международных организаций и доноров", - сказал он.

По его словам, дипломаты сами могут видеть, что это село [Талыш], как и все остальные оккупированные части Азербайджана, полностью разрушено. Но страна работает над его восстановлением и возвращением беженцев, подчеркнул Х. Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Əcnəbi diplomatlar Qarabağdakı quruculuq işlərini əyani görürlər"
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Diplomats see creative construction in Karabakh

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