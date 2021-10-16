Помощник президента: Дипломаты видят созидательное строительство в Карабахе

Представители дипкорпуса, которые приехали в Карабах, на этот раз ознакомятся с работами по восстановлению освобожденных в результате Отечественной войны оккупированных территорий Азербайджана.

Представители дипкорпуса, которые приехали в Карабах, на этот раз ознакомятся с работами по восстановлению освобожденных в результате Отечественной войны оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает командированный в Карабах корреспондент Report.

"Прежде в ходе визитов в Карабах гостям показывали разрушения, совершенные Арменией, однако постепенно это начинает меняться: теперь целью является показать работы по восстановлению наших территорий" - заявил Х.Гаджиев, подчеркнув что восстановительные работы в пост-конфликтный период делают Азербайджан примером созидательного строительства.

"Азербайджан - единственная страна, которая полностью реализует реконструкцию на свои средства, а не за счет международных организаций и доноров", - сказал он.

По его словам, дипломаты сами могут видеть, что это село [Талыш], как и все остальные оккупированные части Азербайджана, полностью разрушено. Но страна работает над его восстановлением и возвращением беженцев, подчеркнул Х. Гаджиев.